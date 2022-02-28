"التعليم بغزة": اليوم مساءً ينتهي التسجيل ونتوقع 33 ألف متقدم للوظيفة

قال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم في غزة رائد صالحية اليوم الاثنين 28 فبراير 2022: "مساء اليوم ينتهي التسجيل في اغلان الوظائف التعليمية"، متوقعاً تجاوز أعداد المسجلين 33 ألفا عند الانتهاء وإغلاق رابط التسجيل.

وأوضح صالحية في تصريح لإذاعة "الأقصى": أنه يتم كل عام تحديد الشواغر الوظيفية، ويتم مناقشتها مع ديوان الموظفين ووزارة المالية لتحديد الأعداد ضمن الموازنة الجديدة.

وأضاف: "كل عام يوجد امتحان لاستقطاب الخريجين، وفق قانون الخدمة المدنية وحسب احتياجات الوزارة، وحوالي 5000 خريج سنوي بالتخصصات التربوية لذلك يتم إتاحة الفرصة للتقدم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأفضل".

ويعاني الخريجون في قطاع غزة، من قلة توفر فرص العمل، ومع ازدياد أعداد الجامعات والكليات في القطاع زاد عدد الخريجين بشكل ملحوظ، وساهم الحصار المفروض في زيادة معاناتهم في البحث عن فرصة عمل نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية، وعدم استيعاب القطاع الخاص لمزيدٍ منهم.