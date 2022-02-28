موعد أذان المغرب رمضان 2022 في فلسطين، باقي على حلول شهر رمضان نحو 30 يوما فقط، فيترقب المسلمون في جميع دول العالم وبفلسطين بشكل خاص حلول شهر رمضان المبارك، فهو ينتظرون هذه الأيام المباركة، فهي تحمل لهم الخير والأجر والثواب، فهي أيام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ويحرص المسلمون على استثمارها في الأعمال الصالحة والخيرات وكسب الأجر، من خلال زيارات الرحم وتفقد الفقراء والأعمال الصالحة، والأدعية الرمضانية وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح.

موعد أذان المغرب رمضان 2022 في فلسطين

وعلى الرغم من كل تلك المغريات في الشهر الفضيل، لنيل أكبر قدر من الأجر والثواب، إلا أن الملايين يبحثون عن موعد أذان المغرب رمضان 2022 في فلسطين، وخاصة في اليوم الأول من الشهر الفضيل، فهم يحرصون على الاطلاع على موعد أذان المغرب، سواء الرجال والنساء، لكن النساء يطلعن أكثر على موعد آذان المغرب، لأنها تسعى للتوافق بين طهي طعام الإفطار والأذان، حتى لا تعده مبكرا، أو متأخرا، كما أن الرجال يسعون لمعرفة موعد أذان المغرب، وخاصة الذين يعملون طيلة ساعات النهار، فهم يشعرون بالتعب وخاصة الذين يعملون في المهن الشاقة والمتعبة، لأنهم لا يتناولون أي عام أو شراب طيلة مدة الصيام، فوكالة "فلسطين اليوم" تنشر لكم مواقيت أذان المغرب، لتعم الفائدة بين جميع المسلمين.

موعد آذان المغرب رمضان 2022 في فلسطين

ويبدأ المسلم بصيام يوم رمضان بدء من آذان الفجر صباحا، إلى سماع أذان المغرب مساء، ويُحرم عليهم تناول الطعام والشراب في تلك الساعات، كما أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوصى بتأخير السحور، والتعجيل في الفطور، كون المسلم يكون منهك من صيام ساعات طويلة في نهاء رمضان.

موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2022

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2022- 1443 هـ، سيكون الساعة 7:10 دقائق.