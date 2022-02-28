سعر النفط يواصل الصعود بفعل أزمة روسيا وأوكرانيا.. إلى أين وصل؟

واصلت أسعار النفط ارتفاعها بنسب متفاوتة، اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6%، وفي المقابل ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5%، وذلك في ظل تزايد قلق الأسواق بشأن أزمة طاقة متوقعة، إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6.27% إلى 97.33 دولاراً، بينما ارتفعت عقود خام برنت 5.24% إلى 103.06 دولارات، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وحظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

وحذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، يوم الأحد، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقاً، إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.