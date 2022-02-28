في اليوم الخامس للحرب الروسية الاكرانية ..مفاوضات حاسمة تحت الرصاص اليوم

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الأثنين 28 فبراير 2022 يومها الخامس ، وسط ترجيحات دبلوماسية بدء مفاوضات بين الجانبين، اليوم.

ووصف فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، ، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الساعات الـ24 المقبلة بأنها ستكون "حاسمة"، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.

في موازاة ذلك، أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، "بوضع قوات الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب للقتال"، عازيا هذا القرار الى "التصريحات المعادية الصادرة عن حلف شمال الاطلسي" ومنتقدا العقوبات "غير المشروعة" التي فرضها الغربيون على روسيا في إطار تكثيفهم الضغوط عليه.

وكان موقع “أوكرانيسكا برافدا” الإخباري في أوكرانيا، ووكالة أنباء “تاس” الروسية، ذكر أنه من المتوقع أن تعقد موسكو وكييف مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

وكان من المقرر في الأصل بداية المفاوضات بين الجانبين أمس الأحد.

ونقلت “تاس” عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي قد غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروسيا، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات، حيث من المقرر عقد اللقاء.

ووافقت أوكرانيا أمس الأحد على إطلاق محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمرا بوضع “قوات الردع النووي” الروسية في أقصى درجات التأهب.

وفي وقت سابق، قال مكتب زيلينسكي، الأحد، إن مسؤولين أوكرانيين وروسا سيجتمعون لإجراء محادثات في مكان على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن المحادثات، وهي الأولى منذ أن بدأت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ستُعقد دون شروط مسبقة وهي نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس روسيا البيضاء.

وقال في بيان “اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء بالقرب من نهر بريبيات”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقا إنه سينتهز كل فرصة تسنح لتحقيق السلام.

وأضاف “لا أثق حقيقة في نتيجة هذا الاجتماع، لكن فلندعهم يحاولون حتى لا يكون لدى أي مواطن أوكراني بعد ذلك ذرة شك في أنني كرئيس حاولت منع الحرب حتى عندما كانت الفرصة ضئيلة لكن سانحة”.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده لن “تستسلم” لموسكو خلال المفاوضات معها، منددا بوضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب ومعتبرا أن ذلك يشكل محاولة “للضغط” على كييف.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو “لن نستسلم ولن نذعن ولن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا”.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بـ”إهدار الفرصة” لإجراء محادثات في بيلاروسيا، البلد الذي نفّذت منه روسيا جزءا من غزوها لأوكرانيا.