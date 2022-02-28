وزارة العمل:  تحصيل 130 مليون شيكل من حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل

قالت وزارة العمل أمس: "إنها نجحت بتحصيل حوالى 130 مليون شيكل بدل حقوق اجتماعية عن العام 2021 للعمال الفلسطينيين العاملين، حاملي التصاريح، في إسرائيل".

وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل هذه الحقوق إلى حسابات العمال البنكية مباشرة، منها 45 مليون شيكل مبالغ محصلة بدل توفيرات، وتأمين متبادل، وتقاعد، وإصابات عمل، ومبلغ 85 مليون شيكل بدل تأمين صحي.

وأضافت الوزارة: إنه تم أيضا تحصيل مبلغ 5 ملايين شيكل بدل توفيرات لـ223عاملاً، خلال شهر شباط الجاري، حولت جميعها إلى حسابات العمال البنكية الشخصية في البنوك العاملة في فلسطين.

وتدعو وزارة العمل عمالنا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى مراجعة مكاتب العمل في المديريات لتقديم الخدمات لهم ذات العلاقة بحقوقهم العمالية داخل الخط الأخضر.

جدير بالذكر، أنه بناءً على تعليمات وزير العمل د. نصري أبو جيش تم فتح مكاتب مديريات العمل أيام السبت من كل أسبوع، حتى يتمكن عمالنا داخل الخط الأخضر من متابعة حقوقهم في أيام إجازاتهم لعدم إعاقتهم عن عملهم.