أسعار الخضروات اليوم الاثنين 28 فبراير 2022-الدجاج والبيض في ارتفاع

تشهد أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين 28 فبراير 2022، استقراراً في قطاع غزة ، في حين واصل سعر الدجاج والبيض ارتفاعه.

ووفقا لنشرة وزارة الزراعة بغزة، فالأسعار التي يتم تداولها هي للأسواق في قطاع غزة ، وفي متناول المواطنين .

وفيما يلي سعر الخضروات والدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 28فبراير 2022

طماطم: 2 شيقلاً

خيار: 3.3 شيقلاً

بصل: 2 شيقلاً

كوسا: 3.3 شيقلاً

باذنجان: 5 شيقلاً

فلفل: 8 شيقلاً

جزر: 3 شيقلاً

ثوم: 12 شيقلاً

ملفوف: 3 شيقلاً

زهرة: 3 شيقلاً

قرع: 3 شيقلاً

ليمون: 1.5 شيقلاً

ملوخية: 6 شيقلاً

بطاطا: 1.7 شيقلاً

فصوليا: 7 شيقلاً

لحمة: 35 شيقلاً

دجاج: 11.5 شيقلاً

بيض: 13-14 شيقلاً