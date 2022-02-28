سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم بجميع عيارات الذهب

شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 28/2/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً 1960، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ أربعة أيام، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب اليوم الاثنين في فلسطين ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24، 198.70 شيكل، و$61.47، بعد أن عانى من انخفاض الفترة السابقة، ومن المتوقع أن يصل سعر الذهب لمستويات أعلى في الأيام المقبلة .

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.70 شيكل $61.47

سعر الذهب عيار 22 182.15 شيكل $56.34

اسعار الذهب عيار 21 173.87 شيكل $53.78

اسعار الذهب عيار 18 149.03 شيكل $46.10

سعر الذهب عيار 14 115.91 شيكل $35.86

سعر الذهب عيار 12 99.35 شيكل $30.73

اسعار أوقية الذهب 6,180 شيكل $1,912

اسعار جنيه الذهب 1,391 شيكل $430.27

اسعار كيلو الذهب 198,703 شيكل $61,466

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 فبراير 196.46 171.90 147.35 114.60 98.23

26 فبراير 196.44 171.89 147.33 114.59 98.22

25 فبراير 196.63 172.05 147.47 114.70 98.31

24 فبراير 199.88 174.90 149.91 116.60 99.94

23 فبراير 198.63 173.80 148.97 115.87 99.31

22 فبراير 197.29 172.63 147.97 115.09 98.64

21 فبراير 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

20 فبراير 195.63 171.18 146.73 114.12 97.82

19 فبراير 195.64 171.19 146.73 114.12 97.82

18 فبراير 195.43 171.01 146.58 114.00 97.72