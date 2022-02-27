أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم بشكل دائم أسعار مختلف المعادن الثمينة والعملات الصعبة، وفي هذا المقال سنتحدث عن أسعار الذهب في فلسطين، وهي تهم الكثير من المتابعين والمقبلين على الزواج.

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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

استقرار أسعار الذهب اليوم في فلسطين

استقرت أسعار الذهب، في فلسطين، صباح اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، مع استمرار إغلاق أسواق المال العالمية أبوابها، على أن تعاود نشاطها اليوم.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال تعاملات الأسواق المحلية اليوم، نحو 196.44 شيكل (60.77 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين (الأكثر تداولًا في الأسواق)، خلال تعاملات اليوم المحلية، نحو 171.89 شيكل (53.18 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في فلسطين داخل الأسواق المحلية، نحو 147.33 شيكل (45.58 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في فلسطين، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 114.59 شيكل (35.45 دولار).

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، خلال التعاملات بالأسواق المحلية، نحو 6,109 ألف شيكل (1890 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في الأسواق 1,375 شيكلا (425.41 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، التقطت أسواق المال العالمية أنفاسها نهاية الأسبوع الماضي، وتراجعت على إثرها أسعار الذهب بعد موجة صعود قوية منذ تعاملات الخميس الماضي، على إثر العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.