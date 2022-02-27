تحديث سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 لحظة بلحظة عيار 21

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:31 م
27 فبراير 2022
تحديث سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 لحظة بلحظة عيار 21
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تحديث سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع محافظات سوريا ودول أخرى عن أسعار الذهب خلال معاملات اليوم ، عبر محركات الانترنت ، وقد تزايد اهتمام المواطنين في التعرف على تلك الأسعار بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على اقتصاد العالم لا سيما الدولار والذهب . وقد قرر فريق فلسطين اليوم إلى وضع الأسعار في هذه السطور حتى يتمكن كافة القراء من التعرف عليها بكل اريحية .

وسوف يتمكن كافة المتابعين من التعرف على أحدث أسعار الذهب في سوريا اليوم ، ونتناول فيها متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية ، والتي بدأت بالصعود في الأيام الماضية القليلة ، بالتزامن مع دخول القوات الروسية للأراضي الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار الطاقة والقمح عالميًا ، وهو على النحو التالي:

إليك متوسط اسعار الذهب اليوم في سوريا بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 217,143 شراء 216,571

عيار 22       بيع 199,048 شراء 198,524

عيار 21       بيع 190,000 شراء 189,500

عيار 18       بيع 162,857 شراء 162,429

عيار 14       بيع 126,667 شراء 126,333

عيار 12       بيع 108,571 شراء 108,286

الاونصة        بيع 6,753,143 شراء 6,735,371

الجنيه الذهب   بيع 1,520,000 شراء 1,516,000

الكيلو   بيع 217,142,857 شراء 216,571,429

إليك متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة 

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 152,659 ليرة $60.77

سعر الذهب عيار 22  139,938 ليرة $55.71

اسعار الذهب عيار 21 133,579 ليرة $53.18

اسعار الذهب عيار 18 114,496 ليرة $45.58

سعر الذهب عيار 14  89,051 ليرة   $35.45

سعر الذهب عيار 12  76,329 ليرة   $30.39

اسعار أوقية الذهب     4,747,680 ليرة       $1,890

اسعار جنيه الذهب      1,068,635 ليرة       $425.41

اسعار كيلو الذهب      152,658,507 ليرة    $60,772

إليك متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا 

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

26 فبراير      152,659     133,579     114,496     89,051       76,329

25 فبراير      152,804     133,707     114,605     89,136       76,402

24 فبراير      153,313     134,152     114,986     89,433       76,656

23 فبراير      154,339     135,049     115,756     90,031       77,169

22 فبراير      153,579     134,385     115,186     89,588       76,790

21 فبراير      153,805     134,583     115,356     89,720       76,903

20 فبراير      153,482     134,300     115,114     89,532       76,741

19 فبراير      153,482     134,300     115,114     89,532       76,741

18 فبراير      153,321     134,159     114,992     89,438       76,660

17 فبراير      153,515     134,329     115,138     89,551       76,757

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 27 يناير 2022


 

سعر الذهب في سوريا الاحد

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا  أمس ، إلى 152.659 ألف ليرة (60.77 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى 133.579 ألف ليرة (53.18 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، نحو 114.496 ألف ليرة (45.58 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 تراجعًا إلى نحو 89.051 ألف ليرة (35.45 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، انخفاضًا إلى مستوى 4.747 مليون ليرة (1890 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.068 مليون ليرة (425.41 دولار).

 

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