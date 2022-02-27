تحديث سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 لحظة بلحظة عيار 21

تحديث سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 ، ويبحث الملايين من الأشخاص في جميع محافظات سوريا ودول أخرى عن أسعار الذهب خلال معاملات اليوم ، عبر محركات الانترنت ، وقد تزايد اهتمام المواطنين في التعرف على تلك الأسعار بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على اقتصاد العالم لا سيما الدولار والذهب . وقد قرر فريق فلسطين اليوم إلى وضع الأسعار في هذه السطور حتى يتمكن كافة القراء من التعرف عليها بكل اريحية .

وسوف يتمكن كافة المتابعين من التعرف على أحدث أسعار الذهب في سوريا اليوم ، ونتناول فيها متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية ، والتي بدأت بالصعود في الأيام الماضية القليلة ، بالتزامن مع دخول القوات الروسية للأراضي الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار الطاقة والقمح عالميًا ، وهو على النحو التالي:

إليك متوسط اسعار الذهب اليوم في سوريا بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 217,143 شراء 216,571

عيار 22 بيع 199,048 شراء 198,524

عيار 21 بيع 190,000 شراء 189,500

عيار 18 بيع 162,857 شراء 162,429

عيار 14 بيع 126,667 شراء 126,333

عيار 12 بيع 108,571 شراء 108,286

الاونصة بيع 6,753,143 شراء 6,735,371

الجنيه الذهب بيع 1,520,000 شراء 1,516,000

الكيلو بيع 217,142,857 شراء 216,571,429

إليك متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 152,659 ليرة $60.77

سعر الذهب عيار 22 139,938 ليرة $55.71

اسعار الذهب عيار 21 133,579 ليرة $53.18

اسعار الذهب عيار 18 114,496 ليرة $45.58

سعر الذهب عيار 14 89,051 ليرة $35.45

سعر الذهب عيار 12 76,329 ليرة $30.39

اسعار أوقية الذهب 4,747,680 ليرة $1,890

اسعار جنيه الذهب 1,068,635 ليرة $425.41

اسعار كيلو الذهب 152,658,507 ليرة $60,772

إليك متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 فبراير 152,659 133,579 114,496 89,051 76,329

25 فبراير 152,804 133,707 114,605 89,136 76,402

24 فبراير 153,313 134,152 114,986 89,433 76,656

23 فبراير 154,339 135,049 115,756 90,031 77,169

22 فبراير 153,579 134,385 115,186 89,588 76,790

21 فبراير 153,805 134,583 115,356 89,720 76,903

20 فبراير 153,482 134,300 115,114 89,532 76,741

19 فبراير 153,482 134,300 115,114 89,532 76,741

18 فبراير 153,321 134,159 114,992 89,438 76,660

17 فبراير 153,515 134,329 115,138 89,551 76,757





سعر الذهب في سوريا الاحد

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا أمس ، إلى 152.659 ألف ليرة (60.77 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى 133.579 ألف ليرة (53.18 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، نحو 114.496 ألف ليرة (45.58 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 تراجعًا إلى نحو 89.051 ألف ليرة (35.45 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، انخفاضًا إلى مستوى 4.747 مليون ليرة (1890 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.068 مليون ليرة (425.41 دولار).