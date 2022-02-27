الاحتلال يبلغ عائلة الأسير محمد جرادات إخلاء منزلها تمهيداً لهدمه الليلة

أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عائلة الأسير محمد جرادات في جنين بإخلاء منزلها تمهيداً لهدمه، قبل منتصف الليلة.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من عائلة الأسير محمد جرادات إخلاء منزله قبل منتصف هذه الليلة، تمهيداً لهدمه.

وكان حذر الناطق العسكري باسم كتيبة جنين، أبو معاذ، مساء الخميس الماضي، جيش الاحتلال من هدم منزل عائلة جرادات في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وقال أبو معاذ : "ليعلم العدو الصهيوني أنه في حال أقدم على أي عملية هدم لأحد منازل عائلة جرادات، فالخبر ما سيرى هو وجنوده، فالعدو قد خبرنا جيداً".

وهددت "كتيبة جنين" في وقت سابق، قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالرد على كل محاولة اقتحام لمدن الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل محمود جرادات بتاريخ 14 فبراير الحالي، بعد اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون في بلدة السيلة الحارثية مع قوات الاحتلال أدت لتأخير هدم المنزل لأربع ساعات.

وأوضح "أبو معاذ"، في بيان له بتاريخ 14-2-2022، أن الضربات والصليات النارية وزخات الرصاص الضخمة التي وجهتها كتيبة جنين ضد قوات الاحتلال كانت الأكبر والأكثر كثافة، عقب اقتحام الاحتلال بلدة السيلة الحارثية ومحاولة هدم منزل عائلة جرادات.

وأشار إلى أن كتيبة جنين، حذرت العدو سابقاً، بأن أي عملية هدم يقدم عليها العدو ضد المواطنين العزل، فإن المجاهدين سيتصدون لها، قائلاً: إن "الكتيبة أوفت بوعدها ".