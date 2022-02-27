ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، العديد من أسعار العملات والمعادن الثمينة في عدة بلدان عربية، واليوم نخصص هذا المقال للحديث عن أسعار الذهب في السودان، حيث يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في السودان وخاصة التجار والشباب المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في السودان اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

واستقرت أسعار الذهب في السودان، صباح اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، مع استمرار إغلاق أسواق المال العالمية أبوابها.

أسعار الذهب في السودان اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

أسعار الذهب اليوم في السودان

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان اليوم الأحد في تعاملات الأسواق المحلية، نحو 27.074 ألف جنيه (60.77 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 23.690 ألف جنيه (53.18 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، في بداية تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، نحو 20.306 ألف جنيه (45.58 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان اليوم الأحد في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.793 ألف جنيه (35.45 دولار).

سعر الأوقية الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السودان، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين داخل الأسواق المحلية، مستوى 842.002 ألف جنيه (1890 دولارا).

أسعار الذهب في السودان اليوم الإثنين 28 فبراير 2022

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 189.523 ألف جنيه (425.41 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، التقطت أسواق المال العالمية أنفاسها نهاية الأسبوع الماضي، وتراجعت على إثرها أسعار الذهب بعد موجة صعود قوية منذ تعاملات الخميس الماضي، على إثر العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

والخميس، قفز سعر الأونصة إلى مستوى 1970 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 18 شهرا، قبل أن تنخفض لاحقا، بعد تأكيدا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جيش بلاده لن يتدخل في أوكرانيا.