فيديو الأهداف.. ليفربول يحقق فوزًا عظيمًا على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

استطاع فريق ليفربول، مساء اليوم الأحد، تحقيق لقب كأس الرابطة بعد الفوز على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء النهائي بنتيجة 11-10، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وحقق ليفربول، الكأس، بعد نهائي دراماتيكي مثير، احتاج فيه إلى 11 ركلة جزاء، للتفوق على تشلسي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي شهدت 22 ركلة جزاء، وهو رقم قياسي في البطولة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، على استاد ويمبلي في لندن.

ونجح الليفر بتنفيذ 11 ركلة جزاء، فشل تشلسي في الركلة رقم 11، عندما سدد الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا عاليا خارج المرمى.