بالفيديو مسيرات "بيرقدار" التركية تفتك بالمدرعات الروسية في أوكرانيا

أظهرت العديد من مقاطع الفيديو خلال اليومين الماضيين، ما يعتقد أنها ضربات مركزة للطائرات المسيرة التركية من نوع بريقدار ضد مدرعات وعربات ونقاط تجمع للجيش الروسي بأوكرانيا.

وأدت هذه الغارات لخسائر كبيرة في صفوف الجيش الروسي سواء في الأرواح أو العتاد، وهو ما أكدته بيانات رسمية أوكرانية في ظل صمت رسمي تركي.

وأشارت التقديرات سابقاً بأن المسيرات التركية من طراز بيرقدار التي اشترتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لن تتمكن من لعب دور فعال في معركة نظامية مع الجيش الروسي الذي استقدم أحدث منظوماته الدفاعية لأوكرانيا، وأن أداء المسيرات التركية لن يكون على غرار ما جرى سابقاً في سوريا، وليبيا، وأذربيجان.

وأظهرت التطورات على الأرض أن المسيرات التركية نجحت بالفعل في توجيه ضربات “مؤلمة” للجيش الروسي خلال عمليته العسكرية .

ولفتت وسائل إعلام أوكرانية إلى أنه طوال الأيام الماضية، أظهرت مقاطع فيديو تعرض قوافل عسكرية للجيش الروسي لضربات جوية مركزة؛ ما أدى إلى تدمير واحتراق عشرات الدبابات، والمدافع والعربات المصفحة، وأظهرت مقاطع أخرى جثثا متفحمة لجنود من الجيش الروسي قتلوا في هذه الضربات.

ونوهت وسائل الإعلام إلى أن هذه الضربات نفذتها طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار".

وفي ذات السياق، انتشرت العديد من المقاطع الأخرى لجنود وضباط من الجيش الأوكراني، وهم يفتخرون بأداء المسيرات التركية في الحرب الدائرة، وأخرى توعد فيها ضباط أوكرانيون الجيش الروسي “بالجحيم من خلال مسيرات بيرقدار”.

ونقل حساب رئاسة أركان الجيش الأوكراني على “تويتر”، مقطع فيديو يظهر تصويرا من غرفة التحكم للحظة مهاجمة قافلة عسكرية، وكتب عليها “أهلا بكم في الجحيم”، لافتاً إلى أن الضربات نفذت بواسطة مسيرات بيرقدار.

وأكدت بعض الحسابات الرسمية التابعة لوحدات من الجيش الأوكراني، وحساب آخر للسفارة الأوكرانية في تركيا أمس السبت واليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني نفذ ضربات مركزة ضد قوافل للجيش الروسي بواسطة مسيرات بيرقدار تركية الصنع.

ونقلت وكالة رويترز عن السفير الأوكراني في تركيا “فاسيل بودنار” قوله :"إن الطائرات المسيرة تركية الصنع من طراز بيرقدار أظهرت فاعلية في القتال ضد قوات الغزو الروسي”.

وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية الأوكرانية، التزمت تركيا الصمت اتجاه هذه الأنباء ولم تتناول وسائل الإعلام الرسمية التركية الأخبار التي تنسب هذه الهجمات لمسيرات بيرقدار أو إبراز دورها في المعارك على غرار ما جرى في مواجهات سابقة في سوريا وليبيا وقره باغ، في مؤشر واضح على وجود رغبة تركية رسمية في عدم تصدر المشهد، واعتبار ذلك أنه اصطفاف عسكري مباشر إلى جانب الجيش الأوكراني في الحرب مع روسيا.

وباعت تركيا لأوكرانيا مؤخراً قرابة 20 طائرة مسيرة من طراز بيرقدار، والتي استخدمتها أوكرانيا ضد المتمردين المدعومين من روسيا في دونباس، وهو ما فجر غضب موسكو، قبل أن يجري التوقيع خلال زيارة أردوغان لكييف، الشهر الماضي، على اتفاق جديد لصناعة المزيد من هذه الطائرات بشكل مشترك على الأراضي الأوكرانية، وهو ما يمنح الجيش الأوكراني من فرصة امتلاك أعداد أكبر بكثير من هذه الطائرات التي أثبتت قوة أدائها العسكري ضد المنظومات الدفاعية، والهجومية الروسية في معارك سابقة في ليبيا، وسوريا، وقره باغ.