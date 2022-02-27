فيديو.. القوات الروسية تحاصر كييف من جميع الاتجاهات تمهيدًا لدخولها

أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية تحاصر العاصمة كييف من جميع الجهات، تمهيدًا لدخولها.

وقال كليتشكو، في تصريح صحفي، إن "القوات الأوكرانية لم تعد قادرة على إجلاء السكان، بسبب حصار المدينة من الجيش الروسي".

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية لشركة "ماكسار"، قبل ساعات، رتلًا عسكريا روسيًا ضخما يبلغ طوله أكثر من 5 كيلومترات، يضم مئات الآليات العسكرية والقوات البرية والدبابات وهي تتحرك باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

وتشير تلك الصور إلى أن القوات الروسية تبعد عن كييف حوالى 64 كيلومترا من المدينة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال الحرب على أوكرانيا التي بدأت، الخميس الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الخسائر في القوات الروسية أقل بكثير من خسائر القوميين، والعسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدًا أنها ستعامل الجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم بكرامة كما، وستعيدهم إلى أسرهم في وقت لاحق.

وأفادت أنه منذ بدء العملية العسكرية دمر الجيش الروسي نحو 27 مركز قيادة للجيش الأوكراني، و38 منظومة دفاع جوي، و56 محطة رادار، بالإضافة إلى تدمير 1076 موقعا عسكريا أوكرانيا.

وذكرت أن الجيش الروسي قصف حتى الآن 1067 منشأة تابعة للبنى التحتية العسكرية للجيش الأوكراني، بما في ذلك 27 مركز قيادة ومركز اتصالات، و38 مضاد "إس 300"، و"بوك أم 1" و"Osa"، وأنظمة دفاع جوي، و 56 محطة رادار".

ودمر القوات، اليوم، سبعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، بما في ذلك نظام "إس 300" بالقرب من كراماتورسك. بالإضافة إلى إسقاط 3 طائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار أي بي 2" (Bayraktar TB-2) بالقرب من تشرنيغوف"، وفق بيان الوزارة.

ونوهت الوزارة، أنه "منذ بداية العملية، تم تدمير 254 دبابة ومدرعات أخرى، و 31 طائرة على الأرض، و 46 قاذفة صواريخ متعددة، و103 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون".

وأشارت الوزارة، إلى أن القوات حاصرت مدينتي خيرسون وبيرديانسك كما سيطرت على غينيتشيسك في جنوب أوكرانيا.

بدوره، أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، في إطار عمليات الردع ضد حلف الناتو والولايات المتحدة.

🇷🇺 الحرب الروسية - الأوكرانية 🇺🇦

شاهد || قصف قافلة روسية في مدينة جيتومير الأوكرانية بواسطة طائرات "بيرقدار TB2" التركية.

#UkraineRussia #روسيا_واوكرانيا #ukrania pic.twitter.com/pdYVH7quIe — mustafa alfalahi (@mustafafalahi) February 27, 2022

وردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي منع بث قناة روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك الروسيتين في دول الاتحاد.