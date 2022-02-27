بالفيديو تعرّف على قوات الردع الاستراتيجية الروسية

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وفي ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا واحتدام الصراع بينهما، يحرص فريق موقع فلسطين اليوم الإخباري على تقديم العديد من الموضوعات التي توضح موازين القوى في ظل ما تمتلكه روسيا مقابل أوكرانيا.

تعرّف على قوات الردع الاستراتيجية الروسية

وتمثل قوات الردع الاستراتيجية الروسية عماد الجيش الروسي، وهدفها ردع العدوان على روسيا وحلفائها والقضاء التام على العدو، من خلال طاقات تشمل السلاح النووي الدفاعي، لا الهجومي.

تعرّف على قوات الردع الاستراتيجية الروسية

فيديو قوات الردع الروسية

تعرّف على قوات الردع الاستراتيجية الروسية

وتنقسم قوات الردع الاستراتيجية إلى:

- القوات الهجومية الاستراتيجية.

- القوات الدفاعية الاستراتيجية.

القوات الدفاعية:

وتشكل القوات النووية الاستراتيجية التي تشمل قوات الصواريخ الاستراتيجية عماد الدفاع الاستراتيجي المعتمد على أنظمة صاروخية وجوية عابرة للقارات وأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى.

أما القوات الدفاعية الاستراتيجية فتعتمد على القوى والوسائل التابعة لقوات الدفاع الجوفضائي التي تضم منظومة الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي ومنظومة مراقبة المجال الفضائي، ودفاعات مضادة للصواريخ والوسائل الفضائية والطائرات.

تعرّف على قوات الردع الاستراتيجية الروسية

القوات الهجومية

كما تضم القوات الهجومية أيضا القوات الاستراتيجية غير النووية المعتمدة على قاذفات استراتيجية وبعيدة المدى وغواصات وسفن وطائرات حاملة للصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة.