أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، وننشر لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، في هذا المقال تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022ـ، وهي من الموضوعات الهامة وتلاقي بحثاً كبيراً على محركات البحث العالمية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.ً

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بشكل مستمر على تقديم العديد من القنوات التي تقدم الأصوات الندية والعذبة للقرآن الكريم، ومنها هذه الترددات التي نقدمها لكم اليوم:

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة قرآن تي في القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd