تعرف على أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، العديد من الموضوعات التي تهم المتابعين في شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال نقدم لكم أفضل سحور يتناوله الصائم في رمضان لكي يستطيع تحمل مشقة الصيام.

تعرف على أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ

وحرصنا في فريق "فلسطين اليوم الإخباري" أن نقدم لكم افضل سحور في رمضان، خاصةً مع بقاء حوالي شهر على استقبال شهر رمضان الفضيل عام 2022، وبذلك يبحث الكثير من المتابعين عن أفضل أنواع الطعام والوجبات على السحور، وخاصة أن ملايين الصائمين يمتهنون أعمالا شاقة كالزراعة والبناء وغيرهما الكثير، حيث يحتاجون لأطعمة وأغذية مفيدة لهم وتحتوي ضمنها على الماء كي لا يتسبب لهم العطش.

تعرف على أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ

أفضل سحور في رمضان 2022

ويصوم المسلمون في شهر رمضان المبارك من آذان الفجر صباحا وحتى آذان المغرب مساء، ويٌحرم على الصائم تناول أي طعام أو شراب في تلط الساعات المخصصة للصيام، كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير تناول السحور، والتعجيل بتناول الفطور، لأن جسد الصائم يكون متهالكا وتعبا جراء صيام ساعات طويلة وممارسة عمله وهو صائم.

تعرف على أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ

أفضل وجبات السحور في رمضان

كوبان من الماء، وكوب سلطة خُضار، وكوبان من شوربة العدس، وبيضة مسلوقة، ونصف كوب من اللّبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات.

لبن الزبادي: يعدّ اللبن خيارا جيداً لتناوله على وجبة السحور، فهو مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية مثل البروتين، والكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب، والسوائل، ويمكن تناوله مع الحبوب والفاكهة.

كوبان من سلطة الخضار، ورغيف صغير من خبز القمح الكامل، و2/3 كوب من الفول المدمس، وكوكتيل مُحضّر من كوب من الحليب خالي الدّسم مع أربع حبّات من الفراولة، وموزة صغيرة، وملعقة صغيرة من العسل، وكوبان من الماء.

كوبان من شوربة الشّوفان الكامل مع الخضار، وصدر دجاج منزوعة الجلد، ونصف كوب لبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات، وكوبان من الماء.

تعرف على أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ

كم يوم باقي لشهر رمضان 2022

ووفق التوقعات الفلكية، فإن شهر رمضان لسنة 2022، 1443 هـ سيبدأ يوم السبت 02 أو الأحد 03 أبريل نيسان 2022 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان كاملة 30 يوم لهذه السنة، فيما ليلة تحري هلال رمضان ستكون يوم الجمعة 01 أبريل نيسان 2022.