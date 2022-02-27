كورة لايف LIVE .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو الآن اليوم 27-2-2022 على يلا شوت || مشاهدة اتلتيك بلباو ضد برشلونة (0-0) على beIN

بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو الآن اليوم الاحد الموافق 27-2-2022 ضمن منافسات الدوري الاسباني ، إذ يستعد الفريقين الاسبانيين إلى خوض هذه المباراة القوية والحاسمة على ملعب كامب نو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ويريد فريق البرشا تحقيق الفوز والانتصار بكل قوة من أجل القفز في ترتيب الدوري الاسباني خاصة انه يحتل المركز السادس ، في حين أن بلباو يحتل المركز الثامن في الدوري ، كما يستعد عشاق كرة القدم في جميع دول العالم مشاهدة مباراة اتلتيك بلباو ضد برشلونة على موقع يلا شوت وقناة بي ان سبورت beIN Premium 1HD ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين مع تردد القناة الرياضية الناقلة التي تبث بجودة عالية جدًا .

وسيتمكن كافة المتابعين من مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة حتى النهاية ، ونشير لكم إلى أنه قبل هذه المواجهة ، فقد يحتل فريق أتلتيك بلباو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة جمعهم نادي بلباو بعد ان لعب خمسة وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في تسعة مباريات وتعادل في عشر مباريات وخسر في ست مباريات ، ولمشاهدة الماتش الذي هو في غاية قمة الروعة يترتب على الجميع متابعة السطور التالية :

بث مباشر برشلونة واتلتيك بلباو الآن

ومن المقرر ان تنطلق مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر ضمن منافسات الأسبوع الـ26 في الدور 16 ، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي ، كما سيعلق على المباراة عصام شوالي . ويحصد برشلونة 19 نقطة في آخر 9 مباريات في الدوري تحت قيادة تشافي، مما يتركه في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

مشاهدة بث مباشر اتلتيك بلباو وبرشلونة الآن

وقد وضع فريق فلسطين اليوم التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة التي سيلعب بها أمام اتلتيك بلباو في المنافسة السادس والعشرين وتضم التالي: في حراسة المرمى: تير شتيجن. وفي خط الدفاع: ديست، أراخو، بيكيه، داني ألفيس. وفي خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري. وفي خط الهجوم: جافي، أوباميانج، أداما تراوري. مشاهدة المباراة بجودة عالية هنا

LIVE اتلتيك بلباو وبرشلونة بث مباشر اليوم

كما وضع لكم فريق الموقع التشكيلة المتوقعة لفريق اتلتيك بلباو أمام برشلونة وهو على النحو التالي: المدرب: مارسيلينو غارسيا تورال. وفي حراسة المرمى: أوناي سيمون. وفي خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس، يراي ألفاريز، إينيغو م

كورة لايف مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر

كما وضع لكم الفريق تردد بي إن سبورت بريميوم 1 لمشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر وهو التالي:

على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ ، وفيما يلي التردد التالي beIN SPORTS PREMIUM 1 :

التردد : 12604 القطبية : أفقي معدل الترميز : 27500 معامل تصحيح الخطأ : 3/2 إشارة ارسال البث : DVB-S2 ، معدّل تردد الموجة : 8PSK ، الجودة : hd.