موقع عبري: تضرر عدد من مركبات المستوطنين بعد رشقها بالحجارة في الضفة

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، تضرر عدد من مركبات المستوطنين بفعل رشقها بالحجارة في عدة مناطق بالضفة المحتلة.

وقال موقع 0404 العبري: "أنه تضررت عدة مركبات للمستوطنين في 5 هجمات بالحجارة والزجاجات الحارقة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية، خلال الساعة الأخيرة".

ولم يذكر الموقع العبري إن كان هناك إصابات أم لا حتى الآن.

وكانت اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم، بين جنود الاحتلال، والشبان قرب جبل جرزيم في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاه الضاحية العليا من نقطة جبل جرزيم في نابلس، حيث توجد اشتباكات عنيفة مع الشبان الثائر بالمنطقة.

وأوضحت المصادر، أن الشبان أحرقوا خيمة لقوات الاحتلال قرب النقطة العسكرية على جبل جرزيم في مدينة نابلس المحتلة.