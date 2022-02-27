بالفيديو الاحتلال يحاول قمع احتفالية بالإسراء والمعراج في الشيخ جراح

حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قمع احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ونظم أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، مساء اليوم، احتفالية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الذي يوافق غداً الإثنين.

وهتف الأهالي ضد قوات الاحتلال التي حاولت قمعهم، وإنهاء الفعالية، كما هتفوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عرج من المسجد الأقصى للسموات السبع.

ويشهد حي الشيخ جراح منذ عدة أيام، توتراً كبيراً في أعقاب محاولة مستوطنين متطرفين السيطرة على عدة منازل تعود لفلسطينيين في الحي، وبحماية جيش الاحتلال.