الشيخ عدنان يكشف اَخر التطورات في حادثة محاولة اغتياله في نابلس

كشف الشيخ خضر عدنان، مساء اليوم الأحد، اَخر التطورات بخصوص المساعي القائمة لحل حادثة محاولة اغتياله في مدينة نابلس، أمس السبت.

وقال الشيخ عدنان :"حضر وفد من اَل "أبو حلاوة"، لمنزلي في عرابة، وقاموا بتطييب خاطرنا"، مضيفاً :"أنه اتفق وفد اَل "أبو حلاوة"، مع الشيخ بسام السعدي على الذهاب لنابلس، وأخذ موقف من كل عائلة "أبو حلاوة "، وإنكار ما حدث من اعتداء ".

وتابع قائلاً : "حسب علمنا، هناك موقف من حركة فتح، تجاه المؤتمر الصحفي باسم حركة فتح الذي عُقد، مساء أمس، في مدينة نابلس ".

وأشار الشيخ عدنان إلى أنه يتحرك بناء على زيارة عائلة أبو حلاوة لمنزله في عرابة، مطالباً بأن يكون هناك موقف يرقى لمستوى الحدث.