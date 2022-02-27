وقفة دعماً للأسرى في مدينة رام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:52 م
27 فبراير 2022
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 نظمت الفعاليات والقوى الوطنية في مدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، وقفة دعماً للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المرضى منهم.

وطالب المشاركون في الوقفة التي نظمت على دوار المنارة، بإطلاق سراح الأسرى المرضى جميعاً، وتحديداً الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي خطير جدا.

ورفعوا صور الأسرى المضربين، ورددوا هتافات تنادي بحريتهم، وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، بعد وصول عدد منهم لمرحلة الخطر.

ودعا المشاركون، إلى توسيع المشاركة الشعبية في الفعاليات المساندة للأسرى، والوقوف إلى جانبهم بشكل مستمر.

#رام الله #سجون الاحتلال #وقفة اسنادية

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