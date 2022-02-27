فيديو.. إصابات باندلاع حريق داخل مستشفى في العراق

نشب، مساء اليوم الاحد 27-2-2022، حريق في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء وسط العراق.

وأفادت مصادر عراقية، بأن حريقا اندلع في صالتي الباطنية والأطفال الخدج وتسبب باختناق العشرات من المرضى والمرافقين لهم.

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، تسجيل اصابات بحريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء.

وذكر المصدر - انه “اصيب عدد من الاشخاص نتيجة حريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء”.

وتابع انه تم “اغلاق الشوراع المؤدية الى المستشفى”.#صوره #صور_وأرسل #العراق #كربلاء pic.twitter.com/zs1TiAqy3N — شكو ماكو (@jawa22jawa) February 27, 2022

وسيطر فرق الدفاع المدني على الحريق في المشفى، وبدأت بإخماده. في حين لم يتبين حتى الآن ما إذا وقعت خسائر بشرية أم لا.