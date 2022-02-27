فيديو.. إصابات باندلاع حريق داخل مستشفى في العراق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:49 م
27 فبراير 2022
اندلاع حريق في مستشفى الهندية بالعراق اليوم
اعلان اسفل صورة الخبر

نشب، مساء اليوم الاحد 27-2-2022، حريق في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء وسط العراق.

وأفادت مصادر عراقية، بأن حريقا اندلع في صالتي الباطنية والأطفال الخدج وتسبب باختناق العشرات من المرضى والمرافقين لهم.

وسيطر فرق الدفاع المدني على الحريق في المشفى، وبدأت بإخماده. في حين لم يتبين حتى الآن ما إذا وقعت خسائر بشرية أم لا.

 

#العراق #حريق #مستشفى الهندية

متعلقات

البث المباشر