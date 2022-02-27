الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس بينهم طفل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان مقدسيين من منطقتي باب العامود والشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، كما اعتدت بالضرب على طفلٍ بسبب رفعه العلم الفلسطيني.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال احتجزت الشاب المقدسي شادي نصار في منطقة باب العامود، ثُمّ اقتادته للتحقيق بمركز البريد في شارع صلاح الدين.

كما اعتدت قوات الاحتلال على طفل، وصادرت العلم الفلسطيني الذي كان بحوزته بمنطقة باب العامود.

واعتقلت مخابرات الاحتلال الشاب خالد الزير من حي الشيخ جراح، ومددت اعتقاله بحجة التحريض وعرقلة عمل قوات الاحتلال في الحي.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي عماد محمد عطون (45 عاما) بعد اقتحام منزله في قرية صور باهر جنوب القدس.

وأعاد عضو كنيست الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير اقتحام حي الشيخ جراح مساء اليوم، وسط مواصلة استفزاز الأهالي.

وتشن قوات الاحتلال يومياً حملة اعتقالات واسعة واعتداءات في المدينة، حيثُ وثّقت مؤسسات مقدسية اعتقال قوات الاحتلال ومخابراته نحو 220 فلسطينياً من مدينة القدس المحتلة وضواحيها خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي، من بينهم أطفال وسيّدات.