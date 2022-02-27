القيادي في الجهاد سعيد نخلة: حملات التحريض على نشطاء المقاومة مشبوهة تخدم الاحتلال

أدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، سعيد نخلة الاعتداء على الشيخ خضر عدنان أمس في مدينة نابلس، مشيراً الى أن الاعتداء على الشرفاء لا يمكن أن يمارسه إلا فاشل ضعيف، ولا يأتي إلا في سياق عدم قبول الآخر.

و أوضح نخلة في تصريح له اليوم الاحد أن زيارة عوائل الشهداء والأسرى والجرحى ليست بحاجة إلى مراقب يمنع أو يسمح، بل هي واجب وطني على كل انسان حر، غيور على أبناء شعبه ويشعر بألامهم وجراحهم.

و أشار الى أن حملات التحريض على النشطاء المقاومة والشيخ خضر حملات مرفوضة، وهي حملات مشبوهة تخدم الاحتلال فقط.

و تساءل نخلة عن دور المحافظ والمدعي العام ليمارسوا دورهم في حماية شعبهم ووأد الفتنة!.

و قال: " القضية واضحة ولا تحتاج إلى تقديم بلاغ، لأنها أصبحت قضية رأي عام، ولا تحتاج إلى أن يقدم الشيخ خضر ببلاغ للنائب العام".

و لفت القيادي في الجهاد الى أن هناك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تبث السموم وتنشر رسائل مشوهة حول الجهاد الإسلامي، لابد من إيقافها ومحاسبة أصحابها.

و وجه نخلة تحية إكبار وإجلال لأهالي نابلس الذي خرجوا يستنكرون الحدث، ولكتيبة نابلس الابطال والفصائل التي استنكرت وادانت الاعتداء وتضامنه مع الشيخ خضر عدنان.