مبابي: أستمتع باللعب مع ميسي وأتعلم منه

يستمتع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان باللعب بجوار النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.



وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان الفرنسية "ميسي لاعب رائع، أنا سعيد من أجله، إنه يتأقلم مع حياة وأجواء ومدينة جديدة، وكذلك فريق جديد، هذا أمر وارد لأي لاعب، حتى إذا فاز مثل ليو بالكرة الذهبية 7 مرات".



أضاف كيليان "إنه يتحسن بشكل أفضل، إنه سعيد وقد قلت ذلك دائمًا، إذا كان لدينا ميسي، فهو أمر رائع".



تابع المهاجم الدولي الشاب "اللعب مع ميسي سهل، وأسعى دائما للعب بجوار أفضل اللاعبين، النجوم الكبار وجدوا ليلعبوا سويا".



ختم تصريحاته في هذا الشأن "أستمتع على أرض الملعب بجوار ميسي، وأكون سعيدا، وأتعلم أيضا".



وانضم ليو ميسي لصفوف بي إس جي مطلع الموسم الجاري قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، بينما ينتهي تعاقد كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري.

