سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية اليوم الاحد 27-2-2022

أسعار العملات في سوريا، ينشر لكم فريق فلسطين اليوم أسعار العملات مقابل الليرة السورية، الأحد 27 فبراير/شباط 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وأقرت الحكومة السورية مطلع العام الجاري خطة الدعم والتي استبعد منها حوالي 550 ألف شخص طالت الكثير من موظفي الدولة بسبب امتلاك سيارة، ثم أعيد في نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف شخص لمظلة الدعم.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3655 ليرة للشراء، 3690 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

بينما ارتفع سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4115 ليرة للشراء، 4160 ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4891 ليرة للشراء، 4948 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 972 ليرة للشراء، 985 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 992 ليرة للشراء، 1005 ليرات للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12057 ليرة للشراء، 12198 ليرة للبيع.