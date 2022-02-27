طالع أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الاحد 27 فبراير 2022

أسعار العملات الرقمية، يبحث الكثير من المتابعين و المهتمين بأسعار العملات الرقمية المشفرة، لذلك فإن فريق وكالة فلسطين اليوم بشكل يومي أسعار العملات الرقمية، حيث شهدت الأسعار تراجعاً اليوم الأحد 27 فبراير/شباط 2022، بعد يومين من الصعود رغم تداعيات صراع روسيا أوكرانيا على الأسواق.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد بنحو 0.61 % إلى 1.76 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية 10749 عملة.

وكانت بيتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أدى انخفاض بيتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.62% ليصل إلى 38837.75 دولار.

وهبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.72% إلى 2740.81 دولار.

وخسر سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.66% لتصل إلى 372.36 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 2.73% ليسجل 0.8814 دولار.

وهوى سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 2.04% إلى 0.7429 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.22% إلى 17.90 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.77% إلى 0.1258 دولار.

وفقد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 3.13% ليصل إلى 106.82 دولار.

وهبط سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 0.51% إلى 14.23 دولار.