مختص: "اسرائيل" تستغل الحروب لجلب المزيد من اليهود الى فلسطين المحتلة

قال المختص في الشأن الإسرائيلي، إياد حمدان، إن "إسرائيل تستغل الحروب لجلب المزيد من اليهود المهاجرين إلى فلسطين المحتلة".

وأوضح حمدان أن السلطات الإسرائيلية "استقبلت خلال الأيام الماضية، المئات من يهود أوكرانيا العلمانيين، لتحقيق التوازن مع المتدينين الموجودين فيها" وفق قوله.

وأشار حمدان إلى أن "الدولة العبرية بحاجة لزيادة عدد سكانها من اليهود؛ للحفاظ على ديمغرافيتها، ومواجهة الزيادة السكانية للعرب".

وتابع: "إسرائيل ستعمل على تسكين بعض القادمين من أوكرانيا في مستوطنات الضفة، بعد تأهيلهم وتعليمهم اللغة، والخدمة بالجيش والمؤسسات".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الأحد، إن "نحو عشرة آلاف يهودي قادمين من أوكرانيا، سيصلون إلى (إسرائيل)، خلال الأسابيع المقبلة".

وأشارت إلى "اتفاق وزير الهجرة والاستيعاب بنينا تاماتو، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، على تقديم ميزانيات إضافية لتفعيل عملية الهجرة الطارئة من أوكرانيا، وإصدار تأشيرات الهجرة رقميًا".

وبينت الصحيفة أن "السلطات الإسرائيلية، جلبت في العام الماضي 13 ألف يهودي من أوروبا الشرقية".