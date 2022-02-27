د. الهندي يتصل بالقيادي خضر عدنان للاطمئنان على سلامته

أجرى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، اتصالاً هاتفياً بالقيادي الشيخ خضر عدنان، للاطمئنان على سلامته إثر جريمة إطلاق النار عليه أثناء جولته على عوائل الشهداء في محافظة نابلس.

وقد أعرب د. الهندي عن إدانته الشديدة لمحاولة الاعتداء الآثمة مؤكداً أنها لم تستهدف الشيخ خضر عدنان فقط بل استهدفت حركة الجهاد الإسلامي وكل الأحرار والشرفاء.

وأشاد د. الهندي بالشيخ خضر عدنان وبجهوده وتحركاته الدائمة، مطالباً بالانفتاح على هذه الجهود التي يبذلها الشيخ خضر وإخوانه.

وقال د. الهندي إنه يتابع العمل الدؤوب للشيخ خضر ومواقفه وهو بهذا العمل وبهذه المواقف يعبر عن حركة الجهاد الإسلامي وقرارها المتمثل بالانخراط في مواجهة الاحتلال ورفع الروح المعنوية لجماهير شعبنا ورص الصفوف والوحدة.

وأضاف د. الهندي بأن حركة الجهاد الإسلامي وكل القوى تعتز بما يقدمه الشيخ خضر عدنان، وبمواكبته المستمرة لكافة فعاليات إسناد الأسرى وحضوره بين عوائل الشهداء وغير ذلك من الأنشطة التي يحرص عليها مع إخوانه من الأسرى المحررين والقيادات الوطنية والإسلامية بالضفة المحتلة.

وشدد د. الهندي على أن الشيخ خضر وإخوانه يمثلون نموذجاً في التفاعل والالتحام بالجماهير والتحركات الشعبية، مبيناً أن على الجميع الاقتداء بهذا النموذج.

وأكد د. الهندي أن العدو الصهيوني وحده من يتضرر أمام هذه التحركات والجهود ويسعى لمنعها والنيل من أصحابها، داعياً إلى الكف عن التماهي مع سياسات ورغبات العدو.