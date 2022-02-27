المفكر اللبناني بشور‏: الاعتداء على الشيخ عدنان هو اعتداء على كل مقاوم وشريف في الامة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:12 م
27 فبراير 2022
المفكر اللبناني بشور‏: الاعتداء على الشيخ عدنان هو اعتداء على كل مقاوم وشريف في الامة
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أكد المفكر اللبناني معن بشور‏، أن الاعتداء على الاسير المحرر والمجاهد الكبير الشيخ خضر عدنان واخوانه هو اعتداء على كل مقاوم في فلسطين وكل شريف في الامة

وقال المفكر بشور‏، اليوم الأحد :" كما وقفنا جميعا إلى جانب الشيخ المجاهد يوم كان في طليعة ابطال معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري نقف إلى جانبه اليوم في وجه محاولة اغتياله  التي لا تخدم إلا المحتل".

وتعرض مساء أمس السبت، الشيخ خضر عدنان لعملية إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مدينة نابلس، صرح عقبها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة  قائلاً:" أن إطلاق النار على القائد خضر عدنان جريمة واضحة تقف خلفها مخابرات الاحتلال".

وأضاف خلال تصريح صحفي: "إننا في حركة الجهاد نعتبر الاعتداء على الشيخ خضر هو اعتداء على حركة الجهاد الإسلامي وعلى كل مجاهد فيها .وسنتصرف بناء على ذلك".

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