هل تعطل أمريكا أنظمة الاتصال النقال في روسيا؟

حذر الخبير في مجال الأمن السيبراني، رائد سمور، اليوم الأحد، من تعطل أنظمة إلكترونية لمؤسسات مالية وشركات عالمية لتوزيع الطاقة، إذا استمرت عمليات مهاجمة المواقع الإلكترونية الرسمية في روسيا.

ورأى سمور في إحاطة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، أن "الحرب الروسية -الأوكرانية، لن تقتصر على العمليات العسكرية، وقد يحدث جزءا منها على شبكات الإنترنت و الأنظمة الإلكترونية".

وبين أن "الإدارة الأمريكية استعانت بجيوش سيبرانية من المبرمجين (الهكرز)، لمهاجمة مواقع رسمية لمؤسسات سيادية في روسيا، ما أدى إلى تعطل الموقع الإلكتروني للكرملين (الرئاسة الروسية)، وموقع وزارة الدفاع الروسية"، واعتبر سمور أن لجوء الولايات المتحدة إلى قراصنة شبكات (هكرز) يدلل على حالة "الوهن السيبراني الذي تعيشه"، بالنظر إلى عدم مقدرة الأجهزة الرسمية الأمريكية على مواجهة تلك التحديات. بحسب تقديره.

ورجح الخبير في الأمن السيبراني أن تمتد الهجمة السيبرانية الغربية على روسيا ، بـ"إقحام مواقع التواصل الاجتماعي في هذه (المعركة)، وتعطيل موقعي (فيسبوك) و(تويتر)، ووقف أنظمة (آي او إس) و(أندرويد) على الهواتف النقالة في روسيا".

وتوقع سمور أن يتدخل "قراصنة المعلومات" الروس للرد على الهجمات التي استهدفت المواقع السيادية في موسكو، عبر تعطيل مواقع "البيت الأبيض" ومواقع سيادية أمريكية وأوروبية، ومهاجمة نظام "سويفت" العالمي، الذي ينظم معاملات مالية بين البنوك وكبرى المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح أنه سيتم "مهاجمة مواقع رسمية لأنظمة مالية وشركات اقتصادية"، مرجحا أن يشهد العالم "حربا إلكترونية لم نعتد عليها في السابق"، في إشارة إلى تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام "قنبلة نووية مالية".

ويطلق وصف "سيبرانية"، على الأنظمة والشبكات والبرامج الرقمية والإلكترونية، وتسعى الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول للمعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، بحسب شركة "سيسكو" للتكنولوجيا.

وأوضحت بيانات "سيسكو" المتاحة على موقعها، أن "تدابير الأمن السيبراني تمثل تحديًا كبيرًا اليوم؛ نظرًا لوجود عدد أجهزة يفوق أعداد الأشخاص كما أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا".