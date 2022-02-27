5 حالات وفاة و 1310 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 11، بيت لحم 28، جنين 38، طولكرم 20، قلقيلية 6، سلفيت 6، نابلس 42، رام الله والبيرة 66، ضواحي القدس 8، الخليل 30، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 328، مدينة القدس 720".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 15، بيت لحم 40، جنين 48، طولكرم 62، قلقيلية 40، سلفيت 6، نابلس 122، رام الله والبيرة 95، ضواحي القدس 12، الخليل 85، أريحا والأغوار 20، قطاع غزة 2100، مدينة القدس 980".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، حالة وفاة في الخليل، حالة وفاة في نابلس، حالة وفاة في طولكرم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 87 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 175 مريض، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.