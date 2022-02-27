افضل دعاء لاستقبال شهر رمضان المبارك 2022

أجمل دعاء شهر رمضان 2022 ذلك الشهر الفضيل المبارك، حيث يزداد صوت المسلم بالإيمان والتكبير والتهليل والاستغفار لينال هذا الثواب العظيم والمغفرة، لذلك يسعى المسلمون لمعرفة كل افضل دعاء لدخول شهر رمضان، ويكون بصيغة صحيحة ومأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم.

شهر رمضان المبارك 2022

يبدأ شهر رمضان 2022 برؤية الهلال ثم يكون العد التنازلي للشهر الكريم ويبدأ المسلم بالصيام منذ الفجر حتى غروب الشمس.

يتميز رمضان عن باقي الشهور حيث تتضاعف الحسنات والعمل الصالح بثوابها وأجرها للمسلم، لذلك هو فرصة عظيمة يحرص عليها المؤمن، ويبذل قصارى جهده في الطاعات من الصلاة والوتر والقيام وقرآن القرآن وختمه أكثر من مرة، ثم ختامها مسك بالعشر الأواخر من رمضان حيث الاعتكاف والفوز بليلة القدر.

الدعاء من أجمل العبادات، وقد يدفع عنك البلاء قبل نزوله وتغيير القدر، ولقد اقترن الدعاء وشهر رمضان في القرآن الكريم سويا.

حينما قال الله عز وجل عن صيام رمضان ثم جاء بالأية رقم 186 من سورة البقرة: “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ “.

وهذا دليل كبير على أن الله يبين لنا قدر وأهمية الدعاء في رمضان، وسوف يطلب العبد من ربه ما يشاء أن يدعو به، وسوف يستجاب له الله عند قوة يقينه بالإجابة وإخلاصه لله عز وجل.

افضل دعاء دخول شهر رمضان 2022

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا.

اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

أدعية شهر رمضان 30

اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله . اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر .

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالماً بما في صدور العالمين . اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا . اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين . اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين . اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين . اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين .