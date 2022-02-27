وزارة الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة الفوسفور في ضواحي كييف

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الأوكراني بدأ الاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفوسفور في ضواحي كييف، في محاولة "يائسة" لاحتواء هجوم القوات الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الأوكراني يستخدم "ذخيرة محظورة بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن الأسلحة غير الإنسانية".

وأضافت أنه في مدينة ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية القادمة من لفيف بترويع المدنيين، ونصب العربات المدرعة والمدفعية في المناطق السكنية، مستخدمة السكان المحليين كـ"دروع بشرية".

واتهمت الوزارة قوات القوميين في سيفيرودونتسك بتهديد الوحدات المنسحة بالإعدام، وقتل 4 ضباط.