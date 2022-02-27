تقرير لماذا عادت قضية "أرض المندوب " للواجهة من جديد..؟

بدأت القصة مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إذ خرجت بعض الأراضي من طائلة مسؤوليته، إلى أيدي بعض الفلسطينيين، وأهملت الحكومات المتناوبة حكاية هذه الأراضي، حتى أُعيد إشعال القضية، مع الحكومة الفلسطينية الأولى، ولكن تسليط الضوء على هذه الأراضي، لم يُغير من الواقع شيئاً حتى تاريخه.

ومع تناوب الحكومات في قطاع غزة، بدأت هذه القضية تأخذ حيزاً جوهرياً على طاولة القرار، حيث إن هذه 6000 دونماً مساحة لا يُمكن إهمالها بالنسبة لأصحاب القرار، وسلطة الأراضي في القطاع، فخضعت القضية لمرافعات عُرفية؛ لم تُؤتِ أُكلها إلى هذا الوقت.

موقف سلطة الأراضي

سلطة الأراضي في قطاع الغزة، والتي تُشرف على تسجيل الأراضي في القطاع، أوضحت أن أراضي المندوب، هي بالأساس ملك للدولة؛ إذ لم تشهد هذه الأراضي أي سندات رسمية من أعلى الهرم_ أول الأشخاص الذين تسلموها من المندوب بشكل مباشر_، وبذلك فهي ترجع بملكيتها للحكومة التي تتعاقب على الأرض.

ويوضح ناصر عقل المسؤول عن الرقابة في سلطة الأراضي في القطاع، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، وبالتالي هي ملك للحق العام، وأن هذه الأراضي التي هي تحت حيازة العائلات في محافظتي رفح، وخانيونس، هي أراضٍ منزوعة التصرف؛ فلا يحق لمن يضع يده عليها التصرف بها من ناحية بناء، أو ما يُبين تغير في معالمها، وبالتالي هي أراضٍ معلقة، ولا يُستنفع منها بالوجه الطبيعي كباقي الأراضي المسجلة بأسماء المالكين بدائرة الطابو.

وقال عقل: "ما يجري الآن في هذه الأراضي، هو اعتداء على الحق العام، والقضية الآن على أولويات سلطة الأراضي، إذ إنها تحاول فرض حلول تسوية؛ ترضي جميع الأطراف، وتضمن احترام حيازة المتصرفين لهذه الأراضي"، مشيراً، إلى أن حل هذه القضية لا يكون بشكل مرتجل، وإنما بشكل مدروس يُرضي كافة الأطراف، بمشاركة المستوى السياسي.

وحول طبيعة هذه المقترحات التي تسير في إطار حلول التسوية، يبين المسؤول عن الرقابة في سلطة الأراضي في القطاع:" اجتمعنا مع بعض العائلات بحضور المستوى السياسي، وطرحنا العديد من الحلول لهذه القضية، وأوضحنا رؤيتنا لها، وطرحنا ما مفاده أن تأخذ العائلات نسبة 33% من إجمالي الأرض، وتسجل بأسماء من يضعون أيديهم عليها، والباقي يذهب تحت تصرف الحكومة؛ للانتفاع العام، ولكن لا رفض أو قبول إلى هذه اللحظة ".

وفيما أُشيع، عن ربط قضية هذه الأراضي "بأراضي اللاجئين الفلسطينيين في البلاد إذ إن كلَّاً منها لا يستند مالكوها إلى سندات ملكية مسجلة بدائرة الطابو بالغالب "، قال عقل: "لقد أُتيحت الفرصة لمن يضعون أيديهم على الأرض بتسجيلها بأسمائهم، وقت أن أتى مأمور التسوية بعد انتهاء الانتداب البريطاني عن البلاد، ولكن لأن هذه الأرض كانت مجرد سوافي، وقيزان _أماكن مرتفعة _ لم يرغب الواضعون أيديهم عليها بتسجيلها، وهذا بمثابة تنازل اختياري منهم منذ ذلك الوقت، ولكن الحكومات المتناوبة ورؤساء سلطة الأراضي، حاولوا حل هذه القضية مراراً وتكراراً، وآن وقت حلها، بتسوية مرضية، إذ باتت لا تحتمل التأجيل".

وأكد عقل، على أن القرار بهذه القضية لابد أن يكون قراراً حكومياً، والأمر في النهاية موكولٌ إليها، وأنهم في سلطة الأراضي، قدموا رؤيتهم إلى الحكومة، وتخضع هذه القضية الآن إلى اهتمام بالغ، ولا يُمكن إهمالها؛ إذ تقف على رأس أولويات الحكومة.

وشدد على ضرورة أن يلتزم المواطن، بأولوية الحكومة بهذه الأرض، لاسيما وأن عبارة "أن هذه الأرض حكومية " بدأت تتلاشى عبر الزمن؛ لذلك فلابد أن يتم تدارك أن هذه الأراضي مُسجلة باسم الحكومة، واحترام رؤية أبناء المتصرفين بهذه الأراضي، بحلول تسوية مرضية، مُستدركاً أن هذه أراضي ملك عام، والتخلي عنها تعدٍ كبير أعم، وأشمل من حرمة المال الخاص، مع اعتبار صيانة الملك الخاص.

وبين عقل، أن نسبة التسوية التي اقترحتها سلطة الأراضي بحضور المستوى السياسي، التي تمت مع ممثلي العائلات المتصرفة بالأراضي، خاضعة إلى رؤية الحكومة التي تضمن رضا الجميع؛ لتتم كتسوية متكاملة، وأن هذه النسبة هي الحل النهائي لهذه القضية.

وأنكر، وجود أي سندات ملكية تثبت ملكية الأراضي؛ للمتنفذين على الأرض، وأن ما يتم تداوله عن وجود سندات بين المالكين، هي من وضع المالكين أنفسهم، ولا تثبت بأي صفة قانونية ملكيتهم في دائرة الطابو؛ لأنها لا تستند على أي تسجيل في سلطة الأراضي.

وأقر ناصر عقل المسؤول عن الرقابة في سلطة الأراضي، أن وضع اليد الذي ما زالت تقوم به العائلات في محافظتي رفح، وخانيونس، يُعطي هؤلاء العائلات جزءاً من الملك، ولكن ليس بصورة كاملة، مذكراً: بأن الأمر سيخضع لتسوية بأمر حكومي، يضمن رضا الجميع.





ماذا يقول "المالكون "؟

أيمن الأسطل أحد المتصرفين بهذه الأراضي، يُعبر عن سخطه لإجراءات سلطة الأراضي؛ بمنعهم من التصرف فيها، معتبراً ذلك عدم احترام لملكيتهم الخاصة، التي ورثوها عن أجدادهم.

ويضيف الأسطل لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن ما يحدث حقيقة هو عمل تعسفي، الحكومة تمنعنا من التصرف بالأراضي التي ورثناها عن أجدادنا؛ بحجة عدم تسجيل هذه الأراضي في دائرة الطابو، لعل هؤلاء قد نسوا أن الكثير من الأراضي غير مسجلة بأسماء ملاكها."

واستطرد الأسطل: "نحن أبناء المالكين الأصليين، ورثنا أرضنا عن كابر، لم يقف في هذه الأراضي غيرنا منذ الانتداب البريطاني، وما تدعيه سلطة الأراضي بأنها أراضٍ خارج دائرة الطابو، لا يمكن فهمه، مُشدداً على أن ما يُقارب 90% من الأراضي المحتلة، التي تهجر منها أهلها في البلاد، هي غير مسجلة بدائرة الطابو، وتساءل:"هل مجرد عدم تسجيلها في دائرة الطابو في سلطة الانتداب، يُزيل حق أهلها منها؟ ".

وعقب أحد المتصرفين بأراضي المندوب، على ما يُسمى بـ"حلول التسوية "، التي اقترحتها الجهات الحكومية، قائلاً: "لقد اقترحوا علينا بحضور المستوى السياسي، والتنظيمي، في مجلس عائلة الأسطل، ما يوازي 40%، ولم نرض بهذه النسبة كونها لا تُناسب طموحاتنا ".

وتابع: "نحن في مجلس العائلة، وكل من هو مشترك بهذه القضية من المالكين، نتابع بشكل مباشر، كل ما يُصدر عن الجهات الحكومية بالخصوص، ونؤمن بحلول التسوية، ولكن بشرط ضمان الرضا، فلا يُعقل نحن المالكين أن نجرد من أملاكنا، ونحن صامتون ".





الجهات القانونية

وفي هذا السياق، دأب مراسلنا، إلى ملامسة القضية من جانب آخر، فاستشار الجهات القانونية؛ ليستوضح الرؤية حول ملكية هذه الأراضي، ومتابعة القضية بشكل حيادي، ليعرِّف مستشار قانوني، لم يفضل ذكر اسمه؛ لأسباب خاصة، أراضي المندوب بأنها: الأملاك التي سمح المندوب البريطاني لبعض العائلات بحيازتها تحت بند التصرف.

ويُبين المستشار لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، "أن هذه الأراضي، هي بطبيعة الحال ملك للدولة، ولكن تصرف العائلات بها، أكسبها جزءاً من هذا الملك، لا يُمكن إطلاقاً نكرانه، مضيفاً:"لعلي أتردد بقول ذلك، فهذه القضية من القضايا الشائكة، التي من الصعب حلها، واستيضاحها، فهي معقدة بعض الشيء ".

وأردف: "لا أتوقع أن تحظى هذه القضية بالإهمال، فهي تزداد تعقيداً مع مرور الزمن، وإنصافها يحتاج بحوثاً متكاملة، يجدر بنا العمل عليها، والاطلاع على ما أنتجه أصحاب الفضل من دراسات حول هذه القضية ".

وتوقع المستشار القانوني، أن يتم حل هذه القضية بنوع من التسوية، التي لا يجب أن تُهمل رضاء العائلات عن نتائجها، ولا تتعدى على الحق العام، خاصة في ظل تزايد السكان، وضرورة وجود أراض عامة، يتم بناء المرافق الحكومية عليها خاصة في ظل الحاجة الملحّة لها.

وفي وقت سابق، تداول الكثيرون هذه القضية، ما أثار نوعاً من الجدل العام، بعد تصريح لسلطة الأراضي على صفحتها في "فيس بوك " قالت فيه: " انتهت اللجنة من وضع تصور الحل، بما يراعي تنفيذ القانون، وتحقيق المنفعة العامة، ومراعاة حفاظ هذه العائلات الكريمة على الأرض لسنوات طوال مستندين في رؤيتنا إلى الموازنة بين مطالب عائلاتنا الكريمة، وبين الاحتياج العام ومراعاة مصالح الأجيال المتعاقبة ."