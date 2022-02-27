مميزات صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات ، تتميز صواريخ "ستينغر"، الأمريكية الصنع، بقدرتها على ضرب الأهداف من مسافات قريبة، إذ يصل مداها إلى 5 كيلومترات، وقد أثبت هذا النوع من الصواريخ كفاءته، حيث إنه كان عاملاً حاسماً خلال الحرب الأفغانية ضد الروس.

مميزات صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات

وحاليا تستخدمه القوات الأوكرانية، في تصديها للقوات الروسية، الغازية لبلادها، حيث أعلنت أكثر من دولة أوروبية عن تزويدها أوكرانيا بهذه الصواريخ.

مميزات صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات

ويبلغ طول صاروخ ستينغر 1.52 مترا بقطر يبلغ 70 ملم، ووزنه 15.7 كيلو غرام ومداه يصل إلى خمسة كيلومترات بارتفاع 4,800 متر، ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ ثلاثة كيلوغرامات وهو مزوّد بصمام تقاربي، أما سرعته تفوق سرعة الصوت. ويعمل نظام الدفع في المحرك الصاروخي بالوقود الصلب مع معزز منفصل للمرحلة الأولى من المسار.

في الإنفوغراف أدناه أبرز مميزات صواريخ ستينغر:



