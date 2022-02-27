تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 نايل سات، تزايد البحث عن تردد قناة dmc الجديد 2022، وأيضًا تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وخصوصًا خلال فترة اقترب شهر رمضان المبارك 2022، لانفراد القناة بمسلسلات وبرامج فريدة من نوعها وعرضها خلال أيام شهر رمضان المبارك على قناة dmc2022.

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 نايل سات

تتميز قناة دي إم سي بتقدم مجموعة متميزة من البرامج وخصوصًا برامج الأسرة، ولذلك يتزايد البحث عن تردد dmc2022الجديد، الأمر الذي دفع فريق الموقع لتخصص هذه المقالة لوضع تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 نايل سات و تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2022 نايل سات، خاصة بعد رصد عمليات بحث كبيرة على التردد خلال الأيام الماضية من قبل الجمهور العربي وخاصة المصري.

تردد قناة دي إم سي dmc الجديد 2022 نايل سات

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2022 نايل سات dmc drama

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500.