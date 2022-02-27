نشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الإثنين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد 27 فبراير 2022، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الإثنين.

وأفادت الهيئة، إلى أن أولوية السفر للحافلات: الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/11)، الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/9).

ودعت، للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت، بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على الكشف رقم (2022/11) اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية رقم (2022/9) اضغط هنا