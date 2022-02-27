مبابي يراوغ باريس والريال برسالة جديدة

ألمح كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان إلى إمكانية تجديد عقده مع النادي الفرنسي بإشارة جديدة.



سجل مبابي ثنائية قادت فريقه للفوز على سانت إيتيان (3-1) مساء السبت، في الدوري الفرنسي، رافعا رصيده إلى 156 هدفا، يتساوى بها مع زلاتان إيراهيموفيتش، كثاني أفضل هداف في تاريخ بي إس جي.



وبسؤاله عن تطلعه لكسر الرقم القياسي المسجل باسم إدينسون كافاني (200 هدف)، رد كيليان "سنرى كيف تسير الأمور".



وأضاف المهاجم الشاب "لكن بالطبع كونك الهداف التاريخي لسان جيرمان، فهو إنجاز لا يمكن تجاهله، سنرى ما سيحدث".



ويحتاج كيليان مبابي لتسجيل 44 هدفا للوصول لهذا الإنجاز، بينما يتبقى لسان جيرمان 12 مباراة في الدوري، و6 مباريات على الأكثر في دوري الأبطال، حال وصول فريقه للمباراة النهائية.



يذكر أن مبابي سيغيب عن المواجهة المقبلة في الدوري ضد نيس، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.



وينتهي تعاقد كيليان بنهاية الموسم الجاري وسط تكهنات عديدة بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.