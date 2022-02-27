"النقل والمواصلات" بغزة تعلن عن آلية تسجيل الدرجات النارية

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الأحد 27 فبراير 2022، عن آلية تسجيل الدرجات النارية حسب القانون من خلال دوائر الترخيص المنتشرة عبر المحافظات الخمس في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي وصل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نسخة عنه، أن هذا القرار ينبع من المصلحة العامة والحرص الكبير على تنظيم قطاع النقل وبالتحديد فئة الدرجات النارية وسيرها على الطريق بشكل قانوني والحفاظ على الحالة المرورية.

وأوضحت الوزارة، أن آلية تسجيل الدراجة النارية تشمل فحص للدراجة من خلال أقسام الفحص الفني في دوائر الترخيص، التسجيل بدون طلب مخالصة من الإدارة العامة للجمارك حتى نهاية العام الجاري، ونوهت الوزارة أنه لا يشترط رخصة القيادة أثناء تسجيل الدراجة النارية.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع النقل والحالة المرورية.