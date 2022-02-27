الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله

أجبرت بلدية الاحتلال الإٍسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، عائلة شوامرة على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا، تحت تهديد الغرامات الباهظة.

وقال مالك المنزل رمزي شوامرة، إنه يسكن المنزل مع زوجته وأولاده الخمسة، وهو مبني منذ عام 2005.

وذكر أن بلدية الاحتلال أخطرته بهدم المنزل خلال عام 2016، وخالفته بمبلغ 30 ألف شيقل بحجة أن البناء غير قانوني وغير مرخّص.

وقبل نحو 20 يومًا، اقتحمت بلدية الاحتلال المنزل مجددًا، ووضعت إخطارًا بالهدم خلال 21 يومًا، ورغم محاولات العائلة تأجيل القرار لما بعد عيد الفطر القادم، لكنّ بلدية الاحتلال رفضت ذلك.