حكومة الاحتلال تستعد لاستقبال الاف اليهود المهاجرين من أوكرانيا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:33 م
27 فبراير 2022
تستعد حكومة الاحتلال لاستقبال آلاف المهاجرين اليهود من أوكرانيا بعد نزوحهم جراء الحرب الروسية هناك.
وأعلن رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست أليكس كوشنير من حزب إسرائيل بيتنا وفق "والا"، أنه سيجري نقاشًا طارئًا غدًا حول استعدادات الحكومة لاستيعاب موجة المهاجرين من أوكرانيا.
وقال كوشنير: "إنه على الحكومة أن تعد خطة فريدة لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا في ظل الوضع في أوكرانيا وترسيخها بقرار حكومي في أسرع وقت ممكن".