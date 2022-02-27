التربية والتعليم تعلن موعد عقد امتحان الوظائف التعليمية

حددت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الأحد 27/2/2022، موعد عقد امتحان الوظائف التعليمية الجديدة للعام الدراسي 2022-2023.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي مقتضب: أن امتحان الوظائف التعليمية للعام 2022-2023 سيعقد يوم الأربعاء الموافق 23 مارس المقبل."

وذكرت الوزارة أن مرحلة التسجيل للوظائف تنتهي غدًا الإثنين.

وبينت أن الوزارة ستوافي المتقدمين بأماكن عقد الامتحان لاحقاً.

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن وظائف تعليمية جديدة في مختلف التخصصات في العاشر من شهر فبراير الجاري لتعزيز الكادر الوظيفي داخل المدارس الحكومية.