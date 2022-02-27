 الخارجية الفلسطينية تصدر تنويهاً بشأن حركة المواطنين من أوكرانيا إلى بولندا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لأبناء شعبنا المغادرين من أوكرانيا إلى بولندا والعائدين الى أرض الوطن، بسبب الأوضاع الصعبة هناك، على جملة تعليمات كما وردت من سفارتنا لدى بولندا:

- استثناءً سيتم السماح بدخول مواطني الدول (غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي او دول الشينجن) إلى جمهورية بولندا لفترة زمنية لا تزيد على 15 يوما، وهذا ينطبق على المواطنين الفلسطينيين.

- سفارة دولة فلسطين خصصت رقما خاصا يعمل على مدار الساعة لمتابعة اوضاع من يتمكنون من تجاوز الحدود البولندية، ونعيد الاشارة الى الرقم الخاص 0048606999099.

- مرفق خارطة المعابر البولندية العاملة على مدار الساعة، كافة المعابر مؤهلة للمرور بالمركبات، باستثناء معبر واحد للمركبات والمشاة وهو معبر ميديكا- شيغيني (Medyka- Szeginie).

- على القادمين بمركباتهم الخاصة الى أراضي جمهورية بولندا أن يمتلكوا المستندات التالية: (رخصة القيادة واوراق الملكية والتأمين الالزامي).

- يتواجد موظف/ قنصل من السفارة على المعبر الحدودي ميديكا- شيغيني (Medyka- Szeginie) طوال ساعات النهار، ويحمل رقم الطوارئ المذكور اعلاه.

- نؤكد للجميع ان فترات الانتظار على المعابر طويلة وتتجاوز أحيانا 24 ساعة، وفقا للإجراءات على حركة المرور عبر المعابر.

- بعد مرور المواطنين بالسلامة سيكون في استقبالهم اخوتهم من ابناء فلسطين/ لجنة من الجالية الفلسطينية في مدينة لوبلين، القريبة من الحدود لتقديم العون كمحطة انتظار وترتيب اوضاعهم.