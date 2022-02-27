 الخارجية الفلسطينية تصدر تنويهاً بشأن حركة المواطنين من أوكرانيا إلى بولندا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:21 م
27 فبراير 2022
بولندا
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لأبناء شعبنا المغادرين من أوكرانيا إلى بولندا والعائدين الى أرض الوطن، بسبب الأوضاع الصعبة هناك، على جملة تعليمات كما وردت من سفارتنا لدى بولندا:

- استثناءً سيتم السماح بدخول مواطني الدول (غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي او دول الشينجن) إلى جمهورية بولندا لفترة زمنية لا تزيد على 15 يوما، وهذا ينطبق على المواطنين الفلسطينيين.

- سفارة دولة فلسطين خصصت رقما خاصا يعمل على مدار الساعة لمتابعة اوضاع من يتمكنون من تجاوز الحدود البولندية، ونعيد الاشارة الى الرقم الخاص 0048606999099.

- مرفق خارطة المعابر البولندية العاملة على مدار الساعة، كافة المعابر مؤهلة للمرور بالمركبات، باستثناء معبر واحد للمركبات والمشاة وهو معبر ميديكا- شيغيني (Medyka- Szeginie).

- على القادمين بمركباتهم الخاصة الى أراضي جمهورية بولندا أن يمتلكوا المستندات التالية: (رخصة القيادة واوراق الملكية والتأمين الالزامي).

- يتواجد موظف/ قنصل من السفارة على المعبر الحدودي ميديكا- شيغيني (Medyka- Szeginie) طوال ساعات النهار، ويحمل رقم الطوارئ المذكور اعلاه.

- نؤكد للجميع ان فترات الانتظار على المعابر طويلة وتتجاوز أحيانا 24 ساعة، وفقا للإجراءات على حركة المرور عبر المعابر.

- بعد مرور المواطنين بالسلامة سيكون في استقبالهم اخوتهم من ابناء فلسطين/ لجنة من الجالية الفلسطينية في مدينة لوبلين، القريبة من الحدود لتقديم العون كمحطة انتظار وترتيب اوضاعهم.

 

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