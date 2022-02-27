تفاصيل : خلال أسبوعين حل شامل لأزمة البيض والدجاج في قطاع غزة

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو، أنهم اتفقوا مع مستوردي البيض المُخصب على توريد 2.5 مليون بيضة إلى القطاع خلال الـ 15 يوما المقبلين، ليكون مجمل ما وفرته غزة 4 ملايين بيضة لاستقبال شهر رمضان المبارك عام 2022- 1443 هـ، وهو سينعكس بالإيجاب على سعر الدجاج في الأسواق، وستكون مناسبة للمستهلكين.

وتوقع الحلو في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أنه في حال إدخال كميات البيض المتفق عليها خلال الأسبوعين المقبلين، فإن الأسواق لن تشهد أي عجز في توفير الدجاج لشهر رمضان، مطمئنا الجميع بأن الأسعار في رمضان ستكون مناسبة للجميع.

وأوضح الحلو، أنهم اتفقوا مع رئيس الجمعية الزراعية للفقاسات والأعلاف توفيق بكرون على ألا يتجوز سعر بيع الصوص بعمر يوم واحد لمربي الدجاج الـ 3.8 شيكل، معربا عن أمله أن ينخفض السعر إلى 3.5 شيكل خلال الأسابيع القادمة، وستضغط النقابة بهذا الاتجاه.

وأشار إلى أن النقابة ستتواصل مع الجهات في وزارة الزراعة والاقتصاد لملاحقة من يرفع سعر الصوص زيادة عن 3.8 شيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية بقهم.

وأفاد، بأن قطاع غزة يحتاج في إلى استيراد 3 ملايين بيضة مخصبة شهريا، لإنتاج 2.5 مليون دجاج، بينما ترتفع الكمية في رمضان إلى 4 ملايين بيضة لإنتاج نحو 3 ملايين دجاجة تكفي أهالي القطاع خلال الشهر الفضيل.

وكان رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو، كشف مساء اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم برئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، انتهى باتفاق على تغطية السوق بالدجاج اللاحم في شهر رمضان المبارك، بسعر يكون في متناول الجميع.

وأوضح الحلو في تصريح خص به "وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مربي الدجاج سيغطون السوق المحلي بالدجاج اللاحم بدءاً من الأسبوع المقبل استعداداً لاستقبال شهر مضان المبارك، قائلاً: "خلال الاجتماع أخذنا على عاتقنا عهداً بألا تشهد الأسواق عجزاً بالدجاج اللاحم".

وأشار الحلو، إلى أنهم لن يسمحوا لأي تاجر باحتكار منتج الدجاج ورفع الأسعار، مشدداً على أنهم سيتعاونون مع الجهات المختصة في الحكومة لردع كل المحتكرين ومخالفي القرارات، لمنع أي استغلال منهم.

وأكد الحلو، أن رئيس متابعة العمل الحكومي أخذ على عاتقه بحل كل الإشكاليات التي تواجه مربي الدجاج، وبذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة في القطاع.

وأشار الحلو إلى أنه سيجتمع الأربعاء مع وكيل وزارة الزراعة في غزة أيمن اليازوري، برفقة رئيس الجمعية الزراعية للفقاسات توفيق بكرون، لمناقشة كل ما يتعلق بأسعار الدجاج وكمية استيراد البيض المخصب، لتفادي أي عجز قد يطرأ في شهر رمضان المبارك.

ويستهلك قطاع غزة نحو 2 مليون دجاجة ونصف، أي بمعدل من 80-100 ألف دجاجة يوميا، إلا أن كمية الاستهلاك تزيد في شهر رمضان المبارك، إذ تصل ما يقارب من 3 ملايين دجاجة.

ويعاني أهالي قطاع غزة من أوضاع معيشية غاية في السوء بفعل الحصار المفروض عليهم منذ ما يقارب من 16 عاماً، أدى إلى شلل في قدرتهم الشرائية، وحركتهم التجارية، ويدفعهم إلى العزوف عن شراء أي سلعة يرتفع ثمنها فوق طاقتهم الشرائية.