قوات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها شرق دير البلح وجنوب خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أحد الأبراج العسكرية شرق دير البلح وسط قطاع غزة أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها تجاه مكب النفايات شرق المدينة.

وأضاف أن تلك القوات أطلقت أيضا نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق دير البلح وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

في السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقت وبكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق بلدة خزاعة واجبرتهم على الانسحاب من منطقة الرعي.