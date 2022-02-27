"الجرائم الإلكترونية" بغزة تنجز قضيتي نصب واحتيال بـ 23 ألف دولار

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في قطاع غزة قضيتي شكوى "ابتزاز وسحب مبالغ مالية" لمواطن من دولة الكويت، وأخرى نصب واحتيال لمواطن من محافظة رام الله في الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، ذكرت دائرة الجرائم الإلكترونية أنها أنجزت شكوى المواطن الكويتي "ف. ش"، والتي مفادها قيام شخص مجهول من قطاع غزة، بابتزازه عبر تطبيق "الواتس آب"، واضطراره لإرسال مبالغ مالية له تقدر قيمتها بـ "13" آلاف دولار أمريكي.

وأوضحت، أنه وبالبحث والتحري وبالمتابعة الفنية، تم إثبات الحالة على صاحب الرقم وهو المدعو "هـ. م"، وباستدعائه واستجوابه أقر بما نسب إليه.

ونوهت إلى أنها أعدت تقريرًا فنيًا بالقضية، وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

في سياقٍ منفصل، أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، شكوى لمواطن من سكان مدينة رام الله والتي مفادها قيام شخصين من قطاع غزة بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ "10" آلاف دولار.

وبيّنت الجرائم الإلكترونية أنه وبالبحث والتحري، تم إثبات الحالة على كل من المدعو "أ. ع" والمدعو "ف. ع"، وباستدعائهما واستجوابهما، أنكرا قيامهما بالنصب والاحتيال على المشتكي، مفيدين أنهما قاما بسداد مبلغ 7 آلاف دولار للمشتكي.

ولفتت دائرة الجرائم الإلكترونية إلى أنه تم التواصل مع المشتكي حول متابعة ملف الشكوى، ومشيرةً إلى أنه تم الاتفاق على سداد باقي المبلغ على فترات، دون رغبةٍ منه في استكمال الإجراءات القانونية.