كتائـب شهـداء الأقصى تُدين إطلاق النار على الشيخ عدنان وتنفي علاقتها ببيان يمسه

دانت كتائب شهداء الأقصى كتيبة نابلس بالضفة المحتلة، اليوم الأحد 27/2/2022، وبشدة حادث الاعتداء الذي تعرض له القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، والذي تمثل بإطلاق النار عليه في مدينة نابلس.

وأوضحت الكتائب في بيان لها، أن كتائب شهداء الأقصى من أبرز الأذرع العسكرية التي ظهرت في صدى الانتفاضة، محذرةً كل من تسول له نفسه التحدث باسمها، ودانت عملية إطلاق النار على الشيخ خضر عدنان .

وقالت الكتائب:"إن البيان الذي ذُكر فيه اسمنا عبر وسائل الإعلام لا علاقة لنا فيه ولا تربطنا به أي صلة ولا بالقائمين عليه ".

واعتبرت الكتائب، أن مُحاولة الزج باسم المطارد ابراهيم النابلسي وعمار عرفات في خلافات داخلية أمر مرفوض من اللحظة الأولى، وأنهما تواصلا مع الشيخ عدنان لشرح الحادث ونفي أن تكون لهم أي علاقة في هذا العمل الجبان وأن ما غير ذلك لا يمثلها ولا تعترف به .

وطالبت الكتائب وسائل الإعلام بعدم زج اسمها في أي بيان كان غير مختوم باسمها المعروف ومن خلال البريد الالكتروني دون استثناء .

وأضافت الكتائب:" نحن نعتبر أنفسنا امتداداً للعاصفة والفهد الأسود ونسير على خطا نايف أبوشرخ وحمودة اشتيوي وأحمد سناكرة وأحمد الطبوق وباسم أبو سرية وأمين لبادة ورائد السركجي وغيرهم الكثر ولن نحيد عن مسارنا وأن بنادقنا موجهة للعدو فقط"

وكان الشيخ عدنان قد تعرض أمس السبت لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال تواجده في مدينة نابلس.