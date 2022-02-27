الأسرى يتجهون للإضراب المفتوح عن الطعام والثلاثاء يوم نفير وغضب شعبي

أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 27/2/2022، أن الأسرى يسيرون نحو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة كافة السجون والفصائل دون استثناء بسبب تعنت إدارة السجون.

وطالبت الحركة الأسيرة، فصائلنا في الضفة وغزة بتشكيل لجان طوارئ مساندة لحراكهم في السجون بحراك في الشارع وعند نقاط التماس.

كما دعت الحركة الأسيرة، جماهير شعبنا للمشاركة يوم الثلاثاء القادم في يوم النفير والغضب الشعبي في الوطن وخارجه ، حيث ستنطلق مسيرات الإسناد من مراكز المدن عند الساعة 11:00 صباحًا باتجاه نقاط التماس في كافة محافظات الوطن.

وتشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي حالة من التوتر الشديد في الآونة الأخيرة، بعد رفض الأسرى لاستمرار إدارة سجون الاحتلال في إجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم.

وتأتي هذه الخطوات النضالية المستمرة منذ 22 يومًا، رفضًا للهجمة العقابية التي تمارسها إدارة السجون بحقهم من حرمانهم من زيارة الأهل و"الكنتين" لشهر كامل، ومحاولتها إجراء تغيير واسع على نظام "الفورة" (الخروج من الزنازين للساحات(.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 4500 أسير فلسطيني، وذلك حتّى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2022، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصراً، و500 معتقل إداري.